Космический аппарат Индии «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны

Индия впервые осуществила успешную высадку космического аппарата в районе южного полюса Луны, пишет РИА Новости.

Космический аппарат «Чандраян-3» был выведен на орбиту спутника Земли 14 июля и достиг ее 5 августа. Спускаемый модуль «Викрам» успешно отделился 17 августа и осуществил две операции по спуску. Предполагается, что полезный груз лунохода даст прорывные знания об элементарном анализе лунной поверхности.

На его борту находятся рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением, а также детекторы, установленные на спускаемом модуле «Викрам». ChaSTE (Chandra Surface Thermal Physics Experiment), являющийся одной из полезных нагрузок аппарата, предназначен для измерения тепловых свойств лунной поверхности в районе полярной области.