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Трамп заявил, что беспорядки в США можно остановить только силой

31 августа 2020 09:31
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Новости США. Дональд Трамп считает, что остановить беспредел в американских городах можно лишь с помощью силы. Об этом он заявил после очередной волны беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп заявил, что беспорядки в США можно остановить только силой -1

Американский президент призвал мэра Портленда, где масштабные акции протеста не прекращаются уже несколько месяцев, ввести в город нацгвардию. Однако местные власти не готовы пойти на такой радикальный шаг.  

Трамп заявил, что беспорядки в США можно остановить только силой -4

Напомним, массовые демонстрации и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Чтобы восстановить порядок на улицах примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Джордж Флойд # Фотофакт

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