Трамп заявил, что беспорядки в США можно остановить только силой

Новости США. Дональд Трамп считает, что остановить беспредел в американских городах можно лишь с помощью силы. Об этом он заявил после очередной волны беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский президент призвал мэра Портленда, где масштабные акции протеста не прекращаются уже несколько месяцев, ввести в город нацгвардию. Однако местные власти не готовы пойти на такой радикальный шаг.