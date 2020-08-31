Трамп заявил, что беспорядки в США можно остановить только силой

Новости США. Дональд Трамп считает, что остановить беспредел в американских городах можно лишь с помощью силы. Об этом он заявил после очередной волны беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Дональд Трамп считает, что остановить беспредел в американских городах можно лишь с помощью силы. Об этом он заявил после очередной волны беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Американский президент призвал мэра Портленда, где масштабные акции протеста не прекращаются уже несколько месяцев, ввести в город нацгвардию. Однако местные власти не готовы пойти на такой радикальный шаг.
Напомним, массовые демонстрации и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Чтобы восстановить порядок на улицах примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.