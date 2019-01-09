Трамп выступил с телеобращением к американцам: о чём говорил президент

Новости США. Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент США анонсировал встречу с лидерами конгресса и призвал выделить почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Именно этот пункт государственного бюджета уже более двух недель не могут согласовать в конгрессе, из-за чего многие министерства и ведомства США прекратили работу.

Американский лидер назвал ситуацию на южных рубежах страны «растущим кризисом безопасности» и потребовал от демократов согласиться на строительство.