Житель Китая создал велосипед из 22 тысяч палочек от мороженного

Новости Китая. 10 месяцев и 22 тысячи палочек от мороженного нужно, чтобы сконструировать велосипед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычное транспортное средство создал житель Китая. Деревянный велосипед достигает в длину 2,5 метров и весит порядка 20 килограммов. Изделие не только необычно выглядит, но и обладает уникальными свойствами: как настоящий дракон, оно извергает пламя и распыляет воду.