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Житель Китая создал велосипед из 22 тысяч палочек от мороженного

09 января 2019 12:22
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Новости Китая. 10 месяцев и 22 тысячи палочек от мороженного нужно, чтобы сконструировать велосипед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Китая создал велосипед из 22 тысяч палочек от мороженного-1

Необычное транспортное средство создал житель Китая. Деревянный велосипед достигает в длину 2,5 метров и весит порядка 20 килограммов. Изделие не только необычно выглядит, но и обладает уникальными свойствами: как настоящий дракон, оно извергает пламя и распыляет воду.

Житель Китая создал велосипед из 22 тысяч палочек от мороженного-4

Житель Китая создал велосипед из 22 тысяч палочек от мороженного-6

Житель Китая создал велосипед из 22 тысяч палочек от мороженного-8

# Велосипед # Фотофакт

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