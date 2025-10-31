Ураган «Мелисса» нанёс серьёзный ущерб Ямайке

Один из самых мощных ураганов 2025 года «Мелисса» нанес серьезный ущерб Ямайке. По данным местных властей, погибли по меньшей мере четыре человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм принес разрушения и массовые отключения электричества – без света остались около 540 тысяч человек. Стихия повредила десятки домов и инфраструктуру, особенно в прибрежных районах. Кадры беспилотника показывают масштаб бедствия: затопленные улицы, сорванные крыши и поваленные деревья. Ямайские военные призвали резервистов явиться на службу для оказания помощи и проведения спасательных операций.