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Ураган «Мелисса» нанёс серьёзный ущерб Ямайке

31 октября 2025 07:33
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Один из самых мощных ураганов 2025 года «Мелисса» нанес серьезный ущерб Ямайке. По данным местных властей, погибли по меньшей мере четыре человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган «Мелисса» нанёс серьёзный ущерб Ямайке-2

Шторм принес разрушения и массовые отключения электричества – без света остались около 540 тысяч человек. Стихия повредила десятки домов и инфраструктуру, особенно в прибрежных районах. Кадры беспилотника показывают масштаб бедствия: затопленные улицы, сорванные крыши и поваленные деревья. Ямайские военные призвали резервистов явиться на службу для оказания помощи и проведения спасательных операций.

# Ураган

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