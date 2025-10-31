Гуманитарные организации начали раздавать еду американским федеральным служащим

Продукты получают также их семьи. Волонтеры распределяют овощи, фрукты, мясо и воду. К этой деятельности присоединились военнослужащие Национальной гвардии. Развертывание войск помогло устранить пробелы в распределении продовольствия до тех пор, пока федеральные программы не возобновят нормальную работу.

Дэвид Мэй, директор по маркетингу регионального продовольственного банка Лос-Анджелеса:

Чем дольше будет продолжаться шатдаун, тем больше вероятность, что мы увидим рост потребностей в продовольственной помощи в Лос-Анджелесе и по всей стране. Поэтому очень важно, чтобы этот вопрос был решен. Мы остаемся в стороне от политики. Все, что мы знаем, это то, что есть люди, которые сталкиваются с нехваткой продовольствия. В наших общинах есть люди, которые сталкиваются с проблемой голода. И как продовольственный банк, мы не хотим этого видеть. Мы не хотим, чтобы люди голодали.

Напомним, частично работа правительства США приостановлена с 1 октября, это так называемый шатдаун. Демократы и республиканцы не могут договориться о бюджете, особенно по вопросам медицины.