Армения планирует закупать украинское зерно вместо российского – СВР

Ереван из политических соображений намерен «отвязаться» от Москвы и помочь Киеву за счет покупки части зерна у Украины, где цены более высокие, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Согласно сообщению, долгий период времени армянская сторона делала закупки зерна в России. В данный момент по политическим мотивам, указали в СВР, Ереван хочет «отвязаться» от российской стороны. А разница в стоимости зерна может быть возмещена Армении за счет средств ЕС.

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