Трамп: Украине придется уступить часть территорий России

Следует приложить усилия для заключения мира между Россией и Украиной, возможно, пойти на некоторые территориальные уступки в пользу РФ. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters, сообщает РИА Новости.

Трамп, пообещавший положить конец конфликту в течение 24 часов, если он одержит верх на президентских выборах 2024 года, предполагает, что на повестке дня будущих мирных переговоров должны стоять любые спорные вопросы. Он добавил, что главной целью является прекращение этой грязной войны и защита человеческих жизней. Во время беседы Трамп не исключил, что Киеву потребуется уступить России часть своих территорий, чтобы положить конец боевым действиям.