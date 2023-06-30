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Кулеба рассказал, сколько лет украинцы готовы воевать с РФ

30 июня 2023 07:36
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Украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт в течение многих лет, чтобы обеспечить победу своей страны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому телеканалу La7, пишет РИА Новости.

Он добавил, что украинцы осознают, что кризис в стране является жизненно важным вопросом. Кулеба подчеркнул, что продолжает работать каждый день, дабы прекратить конфликт как можно скорее.

Киев не согласен на мирные переговоры и запретил их на законодательном уровне. Москва ранее не раз заявляла, что готова вести диалог. Запад также призывает к переговорам, но учитывая постоянные отказы Киева, они остаются невозможными. 

# Международная политика # Дмитрий Кулеба

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