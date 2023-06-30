Кулеба рассказал, сколько лет украинцы готовы воевать с РФ

Украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт в течение многих лет, чтобы обеспечить победу своей страны. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому телеканалу La7, пишет РИА Новости.

Он добавил, что украинцы осознают, что кризис в стране является жизненно важным вопросом. Кулеба подчеркнул, что продолжает работать каждый день, дабы прекратить конфликт как можно скорее.

Киев не согласен на мирные переговоры и запретил их на законодательном уровне. Москва ранее не раз заявляла, что готова вести диалог. Запад также призывает к переговорам, но учитывая постоянные отказы Киева, они остаются невозможными.