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Польша обвинила ФРГ в подаче неприемлемого примера РФ в вопросе репараций

30 июня 2023 07:19
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В польском МИД обвиняют Германию в подаче неприемлемого примера Российской Федерации в вопросе выплаты репараций за Вторую мировую войну. ФРГ до сих пор отказывается обсуждать тему компенсаций с Варшавой, пишет РИА Новости со ссылкой на слова замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика. 

В интервью  wPolityce представитель польского внешнеполитического ведомства обозначил, что Берлин не идет с Варшавой на диалог, а вопрос репараций является крайне важным с точки зрения международного права. К тому же, отметил Мулярчик, такой пример является «маяком» для России. В РФ прекрасно видят, что Германия не хочет выплачивать компенсации стране, пострадавшей в результате Второй мировой войны. 

Польша, которая добивается репараций от Германии, заявила о сумме в 1,3 трлн долларов. Ранее власти страны заявляли, что после получения возмещения от ФРГ Варшава планирует поднимать вопрос репараций в отношении Российской Федерации. 

# Международная политика

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