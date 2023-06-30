Протесты во Франции: третью ночь подряд на улицах беспорядки

Новости Франции. Во Франции не прекращаются массовые протесты после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третью ночь на улицах городов звучат взрывы и горят машины.

Демонстранты продолжают крушить витрины магазинов и автобусные остановки. А столкновения с правоохранителями быстро перерастают в уличные бои. В ответ на петарды, камни и бутылки – слезоточивый газ и водометы. В Париже и пригородах орудуют мародеры. Они врываются в магазины и выносят оттуда все что могут. Горят офисы и учреждения. На севере французской столицы полыхает автобусный парк.