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Протесты во Франции: третью ночь подряд на улицах беспорядки

30 июня 2023 07:20
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Новости Франции. Во Франции не прекращаются массовые протесты после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третью ночь на улицах городов звучат взрывы и горят машины.

Протесты во Франции: третью ночь подряд на улицах беспорядки-1

Демонстранты продолжают крушить витрины магазинов и автобусные остановки. А столкновения с правоохранителями быстро перерастают в уличные бои. В ответ на петарды, камни и бутылки – слезоточивый газ и водометы. В Париже и пригородах орудуют мародеры. Они врываются в магазины и выносят оттуда все что могут. Горят офисы и учреждения. На севере французской столицы полыхает автобусный парк.

Протесты во Франции: третью ночь подряд на улицах беспорядки-4

Задержаны более 420 человек, но власти пока бессильны остановить этот вал погромов. Глава МВД заявил, что для наведения порядка мобилизует 40 тысяч полицейских.

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# Протесты # Фотофакт

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