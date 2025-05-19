Беларусь вошла в тридцатку самых влиятельных стран мира

Если с десяток лет назад Беларусь была маленькой аграрной страной, о существовании которой в дальних уголках планеты не все даже знали, то сегодня вряд ли найдется государство, где не слышали о гордой независимой республике, смело заявляющей свои позиции на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голос Беларуси звучит громко, уверенно, и с ним приходится считаться даже «сильным мира сего». Наша страна вошла в тридцатку самых влиятельных государств мира. Об этом сообщает американский новостной журнал U.S. News & World Report.