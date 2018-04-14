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«Мы рискуем спровоцировать Третью мировую». Жители США выступили за прекращение обстрела Сирии

14 апреля 2018 17:15
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Новости мира. Сразу после выступления Дональда Трампа по поводу ночного артобстрела Сирии (здесь подробнее), у Белого дома начали собираться противники проводимой им политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки людей с плакатами выступали за прекращение обстрела.

«Мы рискуем спровоцировать Третью мировую». Жители США выступили за прекращение обстрела Сирии-1

Житель США:
Эта война ни к чему не приведет. Война в Ираке была ошибкой, она создала вакуум на Ближнем Востоке. И чем сегодня обернется эта кампания с Сирией? Мы только рискуем войной с Россией. Мы рискуем спровоцировать Третью мировую.

Больше о том, что известно об ударе по Сирии, здесь.

# Фотофакт # Война в Сирии

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