«Мы рискуем спровоцировать Третью мировую». Жители США выступили за прекращение обстрела Сирии

Новости мира. Сразу после выступления Дональда Трампа по поводу ночного артобстрела Сирии ( здесь подробнее), у Белого дома начали собираться противники проводимой им политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель США:

Эта война ни к чему не приведет. Война в Ираке была ошибкой, она создала вакуум на Ближнем Востоке. И чем сегодня обернется эта кампания с Сирией? Мы только рискуем войной с Россией. Мы рискуем спровоцировать Третью мировую.

Больше о том, что известно об ударе по Сирии, здесь.