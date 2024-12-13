Трамп призвал премьера Израиля прекратить конфликт в Газе

Трамп решил прекратить конфликт на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже назвал дату его окончания.

По мнению избранного лидера США, это произойдет до инаугурации 20 января. Уверенность вызвана самим фактом того, что будущий глава Белого дома обратился к премьер-министру Израиля. Но политологи сомневаются, что призыв будет услышан, поскольку Нитаньяху заинтересован в затягивании конфликта, чтобы не допустить проведения внеочередных выборов.