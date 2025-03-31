Трамп пригрозил Ирану бомбардировками при отказе Тегерана от ядерной сделки

В интервью NBC News Дональд Трамп угрожал беспрецедентными бомбардировками, в случае если США и Иран не придут к соглашению. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сказал, что прямые переговоры возможны только через медиаторов.

Трамп заметил, что Вашингтон и Тегеран ведут между собой диалог, и отметил, что предпочитает дипломатическое решение ядерной темы, хотя при этом рассматривает и военный вариант.