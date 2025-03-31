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В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине

31 марта 2025 08:05
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Призывы к миру все чаще звучат на улицах европейских городов. В Амстердаме прошла акция, участники которой требовали разрешения украинского конфликта путем дипломатии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине-2

К этому, судя по всему, готовы почти все участники происходящего. Затягивает процесс лишь позиция Европы, которая продолжает накачивать ВСУ оружием и техникой. Демонстранты собрались на центральной площади нидерландской столицы, чтобы продемонстрировать свое несогласие с позицией европейских чиновников. Они все больше теряют поддержку не только среди коллег, но и в обществе. В руках митингующих были голубые и белые флаги – символы мира – а также плакаты с надписями «Остановите Зеленского» и «Нет войне России и НАТО».

# Акции протеста

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