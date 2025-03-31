К этому, судя по всему, готовы почти все участники происходящего. Затягивает процесс лишь позиция Европы, которая продолжает накачивать ВСУ оружием и техникой. Демонстранты собрались на центральной площади нидерландской столицы, чтобы продемонстрировать свое несогласие с позицией европейских чиновников. Они все больше теряют поддержку не только среди коллег, но и в обществе. В руках митингующих были голубые и белые флаги – символы мира – а также плакаты с надписями «Остановите Зеленского» и «Нет войне России и НАТО».