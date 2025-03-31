Жители Валенсии требуют отставки главы региона

Протесты как способ общения с властями (за неимением лучшего) популярны и в Испании. Тысячи жителей вышли на митинг в Валенсии, требуя отставки главы региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты припомнили ему чрезмерную медлительность, которую политик проявил в ходе ликвидации последствий наводнений 2024 года. По словам местных жителей, большинство жертв можно было избежать, если бы правительство своевременно оповестило граждан о ЧС и направило в зону бедствия силовиков.

Напомним, что в результате наводнений на юго-востоке Испании в 2024 году погибло свыше 220 человек. Валенсия считается наиболее пострадавшим регионом: и по числу жертв, и по количеству разрушений.