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Жители Валенсии требуют отставки главы региона

31 марта 2025 08:11
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Протесты как способ общения с властями (за неимением лучшего) популярны и в Испании. Тысячи жителей вышли на митинг в Валенсии, требуя отставки главы региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Валенсии требуют отставки главы региона-2

Демонстранты припомнили ему чрезмерную медлительность, которую политик проявил в ходе ликвидации последствий наводнений 2024 года. По словам местных жителей, большинство жертв можно было избежать, если бы правительство своевременно оповестило граждан о ЧС и направило в зону бедствия силовиков.

Напомним, что в результате наводнений на юго-востоке Испании в 2024 году погибло свыше 220 человек. Валенсия считается наиболее пострадавшим регионом: и по числу жертв, и по количеству разрушений.

# Акции протеста

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