ПВО РФ ночью уничтожила 63 украинских беспилотника

ПВО РФ в течение ночи нейтрализовали 63 БПЛА ВС Украины над территорией 11 российских регионов и акваторией Азовского моря, пишет РИА Новости.

В Минобороны России информировали, что ночью с 17 на 18 января дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 63 украинских БЛА самолетного типа.

23 дрона сбиты над Белгородской областью, 13 – на Брянской, по 6 – на Ростовской и Северной Осетией-Аланией. Еще по 4 беспилотника уничтожены над территорией Астраханской и Волгоградской областей, 2 – над Курской, по 1 – над Воронежской, Рязанской областями, Ставропольским краем, над Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.

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