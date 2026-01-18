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ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение о свободной торговле

18 января 2026 07:57
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Европейская торговля получила удар в спину. После 25 лет тяжелых переговоров и вопреки массовому недовольству фермеров, ЕС заключили торговое соглашение с блоком МЕРКОСУР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение о свободной торговле-2

Произошло это накануне в столице Парагвая при участии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидеров некоторых стран-участников МЕРКОСУР. Официально Брюссель говорит о зоне свободной торговли для 700 миллионов человек и отмене 90 % пошлин. Однако фермеры по всей Европе называют эту сделку прямой угрозой их существованию. 

Европейский рынок вот-вот наводнит дешевая импортная продукция, против которой местные производители просто не выстоят. Теперь судьба европейского сельского хозяйства в руках Европарламента, который еще должен одобрить новое соглашение. Но учитывая, что правительства большинства стран уже дали добро, депутатам остается лишь пойти у них на поводу.

# Международная политика

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