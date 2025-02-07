Трамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда

Дональд Трамп, который за первый месяц своего правления успел принять множество громких решений, подписал еще один очень резонансный указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О введении санкций против Международного уголовного суда. Как и обещал глава Белого дома, они будут «ощутимые и существенные» и могут затруднить, а может и вовсе прекратить его работу.

Поскольку список ограничений включает в себя блокировку имущества и активов, а также запрета на въезд в США должностных лиц, сотрудников и агентов, а также их ближайших родственников. Своим указом Трамп также наложил запрет на любые пожертвования суду. И все потому что, по мнению американского президента, МУС совершает незаконные и безосновательные действия, направленные против Соединенных Штатов и их ближайших союзников. Таким образом Международный уголовный суд понес наказание за то, что в ноябре 2024 года выдал ордер на арест премьера Израиля и тогдашнего министра обороны страны. Хотя не имел на это никакого права, так как ни США, ни Израиль не являются участником Римского статута или членом Международного уголовного суда.