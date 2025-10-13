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Трамп опять заявил, что США «решительно победили» в обеих мировых войнах

13 октября 2025 13:34
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Трамп опять заявил, что США «решительно победили» в обеих мировых войнах-0

Выступая в Кнессете (израильский парламент) в Иерусалиме, лидер Соединенных Штатов заявил, что США победили в обеих мировых войнах. Об этом пишет ТАСС.

«Как вы знаете, мы решительно выиграли Первую мировую войну. Мы решительно выиграли Вторую мировую войну, решительно. И все, что было между ними и до них, мы выиграли все», – утверждал американский президент.

Он подчеркнул, что Америка «выиграла все», не упомянув союзников. Трамп также напомнил, что со Второй мировой войны военное министерство в минобороны, а в сентябре он вернул ему прежнее название.

Фото: pixabay

# Международная политика # Израиль # Дональд Трамп

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