Посмертная маска Высоцкого уйдет с молотка в Монако – €100-120 тыс.

Посмертная маска Владимира Высоцкого, которая была создана в 1980 году под руководством Марины Влади. Об этом пишет ТАСС.

Это первая из трех известных масок, отлитых по оригинальному гипсовому слепку скульптора Юрия Васильева. Ориентировочная стоимость – €100-120 тыс.

Высоцкий – культовый поэт, актер и автор песен, снявшийся в тридцати фильмах и известный своими ролями в театре на Таганке. Его песни, записанные на магнитофоны, стали голосом целого поколения. Он скончался в 1980 году в возрасте 42 лет.

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