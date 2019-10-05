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Трамп объявил об отмене виз США для поляков

05 октября 2019 12:08
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Новости США. США отменят визы для поляков. Об этом решении объявил президент Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, гражданам Польши будет разрешено находиться на американской территории без визы в течение 90 дней.

Трамп объявил об отмене виз США для поляков-1

Ранее Госдепартамент США официально выдвинул кандидатуру Польши для вступления в программу безвизового въезда для бизнеса и туризма. Президент Трамп подпишет предварительную заявку, однако окончательное решение по этому вопросу примет Министерство внутренней безопасности США.

Трамп объявил об отмене виз США для поляков-4

 

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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