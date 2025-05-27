Трамп намерен ввести новые санкции против РФ

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает вопрос о введении новых санкций против РФ и может выйти из переговорного процесса, если не добьется желаемых результатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Представитель Белого дома подчеркнула, что Трамп хочет заключить мирное соглашение. Предполагаемые санкции будут направлены против российского банковского сектора и лично главы государства, чтобы побудить его к уступкам.

Бывший посол США в краине Уильям Тейлор заметил, что Трамп старается понять позицию Путина. Ранее американский президент говорил о том, что необходимо ужесточить антироссийские меры из-за ударов по объектам в Украине.