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ЕС и США больше не согласовывают действия по борьбе с обходом антироссийских санкций

27 мая 2025 09:01
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ЕС и США больше не согласовывают действия по борьбе с обходом антироссийских санкций-0

Переговоры Евросоюза и США по борьбе с обходом антироссийских санкций потерпели неудачу, и взаимодействие прекратилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внутренний доклад МИД ФРГ.

Так, согласно документу, спецпредставитель ЕС Дэвид О'Калливан констатировал отсутствие совместных действий и замедление темпов сотрудничества в рамках G7. Эксперты полагают, что это может привести к концу глобального режима санкций. В ЕС полагают, что Китай и Гонконг являются ключевым звеном в обходе ограничений.

Также в документе указывается, что следующий пакет санкций затронет энергетический и банковский секторы России, но Венгрия выступает против него и не готова к компромиссу.

Фото: pixabay

# Международная политика

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