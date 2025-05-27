ЕС и США больше не согласовывают действия по борьбе с обходом антироссийских санкций

Переговоры Евросоюза и США по борьбе с обходом антироссийских санкций потерпели неудачу, и взаимодействие прекратилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внутренний доклад МИД ФРГ.

Так, согласно документу, спецпредставитель ЕС Дэвид О'Калливан констатировал отсутствие совместных действий и замедление темпов сотрудничества в рамках G7. Эксперты полагают, что это может привести к концу глобального режима санкций. В ЕС полагают, что Китай и Гонконг являются ключевым звеном в обходе ограничений.

Также в документе указывается, что следующий пакет санкций затронет энергетический и банковский секторы России, но Венгрия выступает против него и не готова к компромиссу.