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Трамп намерен создать Космические войска

20 февраля 2019 14:21
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Новости США. Дональд Трамп подписал документ о создании Космических сил США,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые войска планируют создать под эгидой американских военно-воздушных сил.

Трамп намерен создать Космические войска-1

Их главные задачи: отстаивать интересы США в космосе, отражать агрессию и защищать страну. Руководить ими будет гражданское лицо, которое предложит президент и одобрит конгресс.

Трамп намерен создать Космические войска-4

Космические войска станут шестым родом войск в министерстве ВВС страны. Трамп заявил, что их создание – приоритетное направление в области национальной безопасности. 

# Вооруженные силы # Фотофакт

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