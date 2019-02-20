Трамп намерен создать Космические войска

Новости США. Дональд Трамп подписал документ о создании Космических сил США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые войска планируют создать под эгидой американских военно-воздушных сил.

Их главные задачи: отстаивать интересы США в космосе, отражать агрессию и защищать страну. Руководить ими будет гражданское лицо, которое предложит президент и одобрит конгресс.