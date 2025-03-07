Трамп намерен договориться с РФ и КНР о ядерном разоружении

В своем недавнем заявлении американский лидер Дональд Трамп отметил важность денуклеаризации и с оптимизмом воспринял возможность переговоров с российской стороной и руководством Китая. Об этом пишет РИА Новости.

Признав огромную мощь ядерного вооружения, он отметил потенциальную выгоду, которую может дать уменьшение его присутствия. Также Трамп отметил, что во время предыдущего срока его правления был достигнут определенный успех в дискуссиях о проблеме ядерного разоружения как с российской, так и с китайской стороной.