Прямой эфир

Трамп намерен договориться с РФ и КНР о ядерном разоружении

07 марта 2025 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В своем недавнем заявлении американский лидер Дональд Трамп отметил важность денуклеаризации и с оптимизмом воспринял возможность переговоров с российской стороной и руководством Китая. Об этом пишет РИА Новости.

Признав огромную мощь ядерного вооружения, он отметил потенциальную выгоду, которую может дать уменьшение его присутствия. Также Трамп отметил, что во время предыдущего срока его правления был достигнут определенный успех в дискуссиях о проблеме ядерного разоружения как с российской, так и с китайской стороной. 

Трамп намерен договориться с РФ и КНР о ядерном разоружении-1

Фото: pixabay

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин одобрил обновленную ядерную доктрину, в которой говорится о том, что ядерное вооружение – это последнее средство защиты суверенитета страны.

Кроме того, 21 февраля 2023 года Путин заявил о временной остановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он указал, что важно учесть стратегические арсеналы Франции и Великобритании, прежде чем возобновлять обсуждение договора.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров на севере Японии
07 марта 2025 07:36

Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров на севере Японии

В Эстонии прошли воздушные учения НАТО
07 марта 2025 07:31

В Эстонии прошли воздушные учения НАТО

Лидеры стран ЕС утвердили план милитаризации на 800 млрд евро
07 марта 2025 07:20

Лидеры стран ЕС утвердили план милитаризации на 800 млрд евро