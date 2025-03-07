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Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров на севере Японии

07 марта 2025 07:36
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Из-за масштабных лесных пожаров, охвативших север Японии, эвакуированы более трех тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров на севере Японии-2

В опасной зоне оказались три города. Более 4,5 тысячи местных жителей получили предписание готовиться покинуть свои дома. Около полутора тысяч человек уже находятся во временных эвакуационных центрах. Только по предварительным оценкам Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, огонь уже уничтожил более 80 зданий. По заявлению властей, это самый сильный пожар за последние 30 лет. На борьбу со стихией брошены более двух тысяч спасателей, сотни единиц техники. Мобилизованы армейские подразделения и военные вертолеты.

# Пожар # Пожар в Японии

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