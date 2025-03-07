Пока одни страны договариваются о мирном сотрудничестве, другие объединяются для ведения войны. В Эстонии прошли воздушные учения НАТО, в ходе которых союзники отрабатывали совместные действия по ведению боевых действий. Об этом сообщили в эстонском Министерстве обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было заявлено, эти маневры организованы для обеспечения мира и стабильности в регионе. Поэтому учебные бои велись не только над Эстонией, но и в воздушном пространстве Латвии и Финляндии. Было задействовано несколько десятков истребителей, бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов армий стран НАТО. Военнослужащие отрабатывали навыки распознавания целей, оперативной передачи информации о них и взаимодействие военно-воздушных сил с сухопутными подразделениями. Как отметили в эстонском военном ведомстве, эти маневры являются подготовкой к крупномасштабным воздушным учениям Альянса «Флаг Рамштайна 2025», которые пройдут уже в марте.