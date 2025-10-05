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Около 1 тыс. человек оказались в ловушке на склоне Эвереста из-за метели

05 октября 2025 17:45
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Около 1 тыс. человек оказались в ловушке на склоне Эвереста из-за метели-0

Около тысячи человек оказались заблокированы на восточном склоне горы Эверест из-за сильной снежной бури. Об этом пишет РИА Новости.

Видимость упала до одного метра, дороги обледенели, палатки были занесены снегом, а яки не могли передвигаться.

Большинство альпинистов нуждаются в помощи, а эвакуация осложняется погодными условиями и перебоями со связью.

Базовый лагерь расположен на высоте 4900 метров. Некоторые пострадавшие сообщили о переохлаждении.

Власти призвали воздержаться от поездок в регион и следить за официальной информацией. Эверест расположен на границе Китая и Непала, его высота составляет 8848,86 метра.

Фото: pixabay

# ЧП

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