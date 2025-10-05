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«Севилья» обыграла. «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне Ла Лиги

05 октября 2025 17:29
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«Севилья» обыграла. «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне Ла Лиги-0

В восьмом туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде уступила «Севилье» со счетом 1:4. Единственный гол в составе гостей забил Рэшфорд, а у хозяев отличились Алексис Санчес, Айзек Ромеро, Хосе Анхель Кармона и Акор Адамс. Об этом пишет РИА Новости.

Это первое поражение «Барселоны» в сезоне, и команда находится на втором месте с 19 очками. «Севилья» поднялась на четвертую позицию с 13 очками. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Жироной», а «Севилья» примет «Мальорку». «Алавес» также обыграл «Эльче» со счетом 3:1.

Фото: pixabay

# Футбол

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