«Севилья» обыграла. «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне Ла Лиги

В восьмом туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде уступила «Севилье» со счетом 1:4. Единственный гол в составе гостей забил Рэшфорд, а у хозяев отличились Алексис Санчес, Айзек Ромеро, Хосе Анхель Кармона и Акор Адамс. Об этом пишет РИА Новости.

Это первое поражение «Барселоны» в сезоне, и команда находится на втором месте с 19 очками. «Севилья» поднялась на четвертую позицию с 13 очками. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Жироной», а «Севилья» примет «Мальорку». «Алавес» также обыграл «Эльче» со счетом 3:1.

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