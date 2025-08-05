Трамп и Столб обсудили Украину и ледоколы

Финский президент Александр Стубб рассказал о телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Украине и возможность сотрудничества по ледокольному флоту. Об этом пишет РИА Новости.

Финляндия поддерживает усилия по достижению немедленного прекращения огня и считает, что переговорный процесс должен привести к прочному миру.

Также обсуждалась тема строительства ледоколов, при этом Стубб заметил, что у Финляндии есть соответствующий опыт в этой области. Ранее Трамп выражал опасения, что США отстают от России по количеству ледоколов.

В случае если прекращение огня не будет достигнуто, США намерены ужесточить свою санкционную политику, включая введение высоких тарифов и ограничений на торговлю российской нефтью. В России заявляют, что адаптировались к давлению от санкций и готовы к дальнейшим вызовам.

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