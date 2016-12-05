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Трагедия под Ханты-Мансийском: объявлен траур

05 декабря 2016 10:43
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Новости России. День траура объявлен 5 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе по жертвам массовой автокатастрофы. ДТП произошло накануне вечером.

Автобус, в котором ехала детская команда по спортивной гимнастике, лоб в лоб столкнулся с фурой. В результате аварии погибли 12 человек, 11 из них – дети. 19 человек все еще остаются в больнице. Многие из них – в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Известно, что столкновение произошло на заснеженной трассе при плохих погодных условиях. Водители задержаны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Авария в России

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