Трагедия под Ханты-Мансийском: объявлен траур

Новости России. День траура объявлен 5 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе по жертвам массовой автокатастрофы. ДТП произошло накануне вечером.

Автобус, в котором ехала детская команда по спортивной гимнастике, лоб в лоб столкнулся с фурой. В результате аварии погибли 12 человек, 11 из них – дети. 19 человек все еще остаются в больнице. Многие из них – в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Известно, что столкновение произошло на заснеженной трассе при плохих погодных условиях. Водители задержаны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.