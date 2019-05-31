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Трагедия на Дунае: капитана судна обвиняют в халатности

31 мая 2019 09:15
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Новости Венгрии. В Будапеште задержан капитан судна, врезавшегося в прогулочный катер с южнокорейскими туристами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Трагедия на Дунае: капитана судна обвиняют в халатности-1

Мужчина обвиняется в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам. В результате ЧП на Дунае погибли 7 человек. Столько же находятся в больнице с переохлаждением. Более 20 пассажиров парома все ещё числятся пропавшими без вести.

Трагедия на Дунае: капитана судна обвиняют в халатности-4

Правоохранители установили, что в момент столкновения на людях не было спасательных жилетов. Обнаружить выживших шансов практически нет.

Трагедия на Дунае: капитана судна обвиняют в халатности-7

В столицу Венгрии из Южной Кореи прибывают родственники погибших. К месту трагедии люди несут цветы и свечи.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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