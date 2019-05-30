Столкновение катеров в Будапеште: 7 человек погибли, 19 пропали без вести

Новости Венгрии. В Будапеште на реке Дунай затонул прогулочный паром. Судно столкнулось с более крупным и стало погружаться под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент ЧП на борту находились 35 человек – туристы из Южной Кореи. В результате инцидента погибли семерых пассажиров. Еще семерых обнаружили и доставили в больницу спасатели.

Остальные все еще числятся пропавшими без вести. На реке ведется масштабная поисковая операция. Привлечены военные.