Прямой эфир

Во Франции снижается уровень воды в самой длинной реке страны

03 марта 2023 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европе угрожает водный кризис. Причиной стала продолжительная засуха на западе континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня, 3 марта, в разных странах отмечается нехватка осадков: дождя и снега.  

Во Франции снижается уровень воды в самой длинной реке страны-1

Во Франции зафиксировано снижение уровня воды в самой длинной реке страны Луаре. При этом в Министерстве экологии дают еще более неутешительные прогнозы. По мнению специалистов, весной и летом засуха будет еще сильнее.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Природные катаклизмы # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны Швейцарии получило запрос ФРГ на покупку танков Leopard 2
03 марта 2023 10:57

Минобороны Швейцарии получило запрос ФРГ на покупку танков Leopard 2

Боррель выступил против исключения России из G20
03 марта 2023 10:22

Боррель выступил против исключения России из G20

ФСБ России раскрыла новые подробности вторжения украинцев в Брянскую область
03 марта 2023 10:18

ФСБ России раскрыла новые подробности вторжения украинцев в Брянскую область