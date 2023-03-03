Во Франции снижается уровень воды в самой длинной реке страны

Европе угрожает водный кризис. Причиной стала продолжительная засуха на западе континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня, 3 марта, в разных странах отмечается нехватка осадков: дождя и снега.

Во Франции зафиксировано снижение уровня воды в самой длинной реке страны Луаре. При этом в Министерстве экологии дают еще более неутешительные прогнозы. По мнению специалистов, весной и летом засуха будет еще сильнее.