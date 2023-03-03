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Минобороны Швейцарии получило запрос ФРГ на покупку танков Leopard 2

03 марта 2023 10:57
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В оборонном ведомстве Швейцарии сообщили, что получили заявку от Германии на покупку боевого вооружения Leopard 2, информирует РИА Новости.

Минобороны Швейцарии получило запрос ФРГ на покупку танков Leopard 2-1

Страна действительно получила такой запрос, прокомментировал информацию, которая появилась в СМИ, руководитель Минобороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт. Он также отметил, что танки не будут переданы Киеву. Боевое вооружение будет находиться на территории Германии или у партнеров по НАТО, Евросоюза.  

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# Международная политика

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