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ГТК: на спецплощадках размещены более 1 тыс. оставшихся в РБ литовских фур

13 ноября 2025 10:30
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ГТК: на спецплощадках размещены более 1 тыс. оставшихся в РБ литовских фур-0

В Беларуси более 1000 литовских грузовиков помещены на специальные стоянки (площадки) после закрытия Литвой границы с РБ с 10 ноября. Об этом сообщает ГТК в Telegram-канале.

На стоянках «Берестовица», «Бенякони», «Котловка» и «Каменный Лог» находится 1045 грузовиков, чьи водители выполнили требования таможни и могут покинуть страну.

Еще около 220 автомобилей остались без водителя, некоторые из которых стоят на обочинах дорог на контрольно-пропускных пунктах.

Таможенники и Министерство внутренних дел ищут водителей и обеспечивают доставку машин на охраняемые объекты.

Для тех, кто игнорирует распоряжения, предусмотрены административные штрафы в максимальном размере до 100 базовых величин.

Фото: Telegram-канал ГТК

# Международная политика # Граница # Государственная граница Беларуси

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