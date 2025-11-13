Зеленский: выживание Украины зависит от нового финансирования союзников

По словам президента Владимира Зеленского, Украина сумеет удержаться лишь при поддержке западных партнеров. Он рассчитывает, что ЕС согласятся выделить Киеву средства за счет замороженных российских активов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В противном случае стране придется искать альтернативные источники средств. При этом в интервью зарубежному изданию Зеленский не затронул тему громкого коррупционного дела, касающегося его окружения.

Между тем, по информации Politico, Украина рискует исчерпать свои резервы бюджета уже в феврале, если ЕС не примет решение об экспроприации российских активов. Представитель Европейской комиссии подтвердил, что работа над этим вопросом продолжается и он остается приоритетным.

Посол России в Бельгии Денис Гончар назвал подобные шаги «воровством» и предостерег о немедленных ответных мерах Москвы, которые, по его словам, приведут к потерям для Запада.

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