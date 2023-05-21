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Зеленский обратился с просьбой к Байдену о гарантиях безопасности для Украины

21 мая 2023 11:13
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече «Большой семерки» в Хиросиме обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой о предоставлении гарантий безопасности для Украины до ее присоединения к НАТО, пишет РИА Новости.

Украинский лидер озвучил свою позицию на G7 в Хиросиме. В Киеве настаивают на скорейшем членстве в НАТО. В Москве внимательно следят за происходящим, напоминая, что именно стремление Украины вступить в Североатлантический альянс стало одним из поводов для начала спецоперации.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джо Байден

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