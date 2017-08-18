Террористическая атака на Испанию: что известно к этому часу

Новости Испании. Каждый удар колокола в непривычной для Барселоны тишине словно набатом отдавался в сердцах жителей и туристов города. Минутой молчания почтили память тех, кто стал жертвой неоправданной войны, объявленной террористами.

Сейчас Барселона «усыпана» вооруженными патрулями полиции. Всех мало-мальски подозрительных людей обыскивают, фургоны проверяют с пристрастием. Появилась информация, что у террористов мог быть еще один грузовик. Из-за опасений за свои жизни туристы покидают Испанию. Наш соотечественник Святослав говорит, что город будто на военном положении.

Святослав Черноус, житель Барселоны:

Очень много полиции, дорога перекрыта на этой улицы, машины не пропускают. Людей в центре стало еще больше. Все пошли, туристы, на место, где это произошло. Кладут цветы, разные памятные игрушки, записки, флаги.

Террорист на белом фургоне атаковал самую популярную у туристов улицу Барселоны накануне около пяти часов по местному времени. Экстремист на скорости в 80 километров в час буквально протаранил толпу, а затем полкилометра ехал зигзагами и давил спасавшихся бегством людей.

Трагедия в Барселоне развернулась на глазах испанца Оскара Кано. Он видел первые минуты атаки террориста и последние мгновения жизни многих людей.

Оскар Кано, очевидец:

Как только я зашел на площадь Каталонии, я увидел движущийся грузовик. Повсюду были слышны крики. Внезапно машина просто начала сбивать многих людей. Этот маленький белый грузовик ехал зигзагом. И за ним бежала полиция.

Остановился фургон только когда врезался в киоск. Водитель с места преступления бежал. По подозрению в совершении теракта полиция разыскивает 17-летнего подростка. Итог его атаки – 13 погибших, сотня раненых. Это граждане более 30 стран. Многие – в критическом состоянии. Есть среди них и дети.

По такому же сценарию пятеро террористов этой ночью попытались устроить нападение в курортном Камбрильсе. Грузовик раздобыть не удалось. Атаковали пешеходов на легковом авто. Пострадали несколько человек. Одна женщина скончалась. Остановили террористов, а затем ликвидировали полицейские, на этот раз оказавшиеся там, где нужно.