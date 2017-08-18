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Террористическая атака на Испанию: что известно к этому часу

18 августа 2017 14:05
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Новости Испании. Каждый удар колокола в непривычной для Барселоны тишине словно набатом отдавался в сердцах жителей и туристов города. Минутой молчания почтили память тех, кто стал жертвой неоправданной войны, объявленной террористами.

Террористическая атака на Испанию: что известно к этому часу-1

Террористическая атака на Испанию: что известно к этому часу-3

Белорус о теракте в Барселоне: Достаточно страшно, наблюдается паника (подробности). 

Сейчас Барселона «усыпана» вооруженными патрулями полиции. Всех мало-мальски подозрительных людей обыскивают, фургоны проверяют с пристрастием. Появилась информация, что у террористов мог быть еще один грузовик. Из-за опасений за свои жизни туристы покидают Испанию. Наш соотечественник Святослав говорит, что город будто на военном положении.

Террористическая атака на Испанию: что известно к этому часу-6

Террористическая атака на Испанию: что известно к этому часу-8

Святослав Черноус, житель Барселоны:
Очень много полиции, дорога перекрыта на этой улицы, машины не пропускают. Людей в центре стало еще больше. Все пошли, туристы, на место, где это произошло. Кладут цветы, разные памятные игрушки, записки, флаги.

Террорист на белом фургоне атаковал самую популярную у туристов улицу Барселоны накануне около пяти часов по местному времени. Экстремист на скорости в 80 километров в час буквально протаранил толпу, а затем полкилометра ехал зигзагами и давил спасавшихся бегством людей.

Трагедия в Барселоне развернулась на глазах испанца Оскара Кано. Он видел первые минуты атаки террориста и последние мгновения жизни многих людей.

Оскар Кано, очевидец:
Как только я зашел на площадь Каталонии, я увидел движущийся грузовик. Повсюду были слышны крики. Внезапно машина просто начала сбивать многих людей. Этот маленький белый грузовик ехал зигзагом. И за ним бежала полиция.

Остановился фургон только когда врезался в киоск. Водитель с места преступления бежал. По подозрению в совершении теракта полиция разыскивает 17-летнего подростка. Итог его атаки – 13 погибших, сотня раненых. Это граждане более 30 стран. Многие – в критическом состоянии. Есть среди них и дети.

По такому же сценарию пятеро террористов этой ночью попытались устроить нападение в курортном Камбрильсе. Грузовик раздобыть не удалось. Атаковали пешеходов на легковом авто. Пострадали несколько человек. Одна женщина скончалась. Остановили террористов, а затем ликвидировали полицейские, на этот раз оказавшиеся там, где нужно.

Террористическая атака на Испанию: что известно к этому часу-11

Еще два взрыва прогремели накануне в каталонском Альканаре. Одно устройство сработало у поста полиции. Пострадали несколько стражей порядка.

А чуть ранее мощный взрыв буквально с землей сравнял здание подпольной нарколаборатории. Изначально причиной ЧП называли утечку газа, но сегодня заявили: в доме сработало взрывное устройство. Скорее всего, террористы готовили здесь бомбу. Но она сработала против них. МВД Испании уже подтвердило связь между всеми этими инцидентами.

Мариано Рахой, председатель правительства Испании:
Я хочу заявить, что вся Испания солидарна с Барселоной, которая поражена терроризмом джихадистов, как и другие города по всему миру.

Террористы нанесли удар не только по Испании. Фактически это объявленная война всем государствам, граждане которых погибли или пострадали в слепых атаках ненависти и безразличия ко всему человеческому.

В связи с последними событиями посольство Беларуси в Мадриде открыло телефон горячей линии.

Террористическая атака на Испанию: что известно к этому часу-14

Дипломаты рекомендуют нашим гражданам быть бдительными и хотя бы временно воздержаться от посещения многолюдных площадей и улиц.

# Таисия Саховская # Александра Шкарупина # Герман # Теракты в Испании. Август 2017

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