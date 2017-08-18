«Мы с подругой были рядом с этим местом»: актриса Анастасия Заворотнюк о теракте в Барселоне
Новости России. Актриса Анастасия Заворотнюк оказалась в Барселоне во время теракта 17 августа.
Как сообщила актриса и телеведущая в своем Instagram, она приехала погостить к своей подруге, которая живет в ста метрах от центральной улицы города, где произошел наезд на пешеходов.
Анастасия Заворотнюк, актриса:
Страшно в очередной раз понять, что для кого-то человеческая жизнь ничего не стоит. Больно осознавать, что снова люди стали жертвами этой бессмысленной жестокости. Глубокие соболезнования пострадавшим и их близким.
Актриса опубликовала пять видео, где она рассказывает о происходящем в городе. После теракта Заворотнюк попыталась выехать из Барселоны, но попала в огромную пробку, в которой провела несколько часов. По словам актрисы, она покидает один из любимых городов с тяжелым сердцем.
Анастасия Заворотнюк:
Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжёлое чувство... Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули его за 10-15 мин до ужасной трагедии. Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию! Немыслимо!!! Страшно смотреть на погибших. Больно!!! За что?!!!
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За последние сутки в курортных городах Испании было совершено два аналогичных теракта – автомобиль врезался в пешеходов.
17 августа во время трагедии в Барселоне погибли 13 человек, а ранения получили около сотни. Ночью 18 августа во время происшествия в Камбрильсе пострадали семь пешеходов.