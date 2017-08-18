«Мы с подругой были рядом с этим местом»: актриса Анастасия Заворотнюк о теракте в Барселоне

Как сообщила актриса и телеведущая в своем Instagram, она приехала погостить к своей подруге, которая живет в ста метрах от центральной улицы города, где произошел наезд на пешеходов.

Анастасия Заворотнюк, актриса: Страшно в очередной раз понять, что для кого-то человеческая жизнь ничего не стоит. Больно осознавать, что снова люди стали жертвами этой бессмысленной жестокости. Глубокие соболезнования пострадавшим и их близким.

Актриса опубликовала пять видео, где она рассказывает о происходящем в городе. После теракта Заворотнюк попыталась выехать из Барселоны, но попала в огромную пробку, в которой провела несколько часов. По словам актрисы, она покидает один из любимых городов с тяжелым сердцем.

Анастасия Заворотнюк:

Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжёлое чувство... Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули его за 10-15 мин до ужасной трагедии. Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию! Немыслимо!!! Страшно смотреть на погибших. Больно!!! За что?!!!