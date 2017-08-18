Теракт в Барселоне, попытка теракта в Камбрильсе, взрывы в Альканаре: официально подтверждена связь между этими событиями

Новости Испании. Утро в Испании после суток кровавых событий началось непривычно тихо. В Барселоне некогда днем и ночью оживленная улица Рамбла пустынна, а туристы с багажом спешат покинуть город. Многие досрочно завершают отпуск. Белоруска Алеся Струк рассказывает, что такой полюбившуюся Барселону, в которой живет уже несколько лет, не видела никогда.

Алеся Струк, житель Барселоны: У нас закрывались парикмахерские, магазины цветов, мелкие частные магазины. Люди ушли домой, хотя обычно работают гораздо больше. Было очень тихо. Во всех барах вчера не было людей, все предпочитали быть дома. Мы не собираемся выходить на улицу, возле метро сейчас находится полиция и смотрит, кто входит.

Террорист на белом фургоне атаковал самую популярную у туристов улицу Барселоны накануне около пяти часов по местному времени. Экстремист на скорости в 80 километров в час буквально протаранил толпу, а затем ехал зигзагами и давил спасавшихся бегством людей.

Белорусский певец и композитор Герман Титов оказался едва ли не в эпицентре трагических событий ( подробнее ).

Трагедия в Барселоне развернулась на глазах испанца Оскара Кано. Он видел первые минуты атаки террориста и последние мгновения жизни многих людей.

Оскар Кано, очевидец:

Как только я зашел на площадь Каталонии, я увидел движущийся грузовик. Повсюду были слышны крики. Внезапно машина просто начала сбивать многих людей. Этот маленький белый грузовик ехал зигзагом. И за ним бежала полиция.

Остановился фургон только когда врезался в киоск. Вооружен водитель не был, с места преступления бежал. По подозрению в совершении теракта полиция разыскивает 17-летнего подростка. Итог его атаки – 13 погибших, сотня раненых, в том числе дети. Многие пострадавшие в критическом состоянии.

Франческо Аннунциата, очевидец:

Я был в конце улицы Рамбла, услышал громкий шум, это фургон таранил людей. Я повернулся, огляделся. Никто не понимал, что происходит. Люди бежали и бежали.

Несколько часов спустя уже ночью сообщения о попытке теракта пришли из курортного Камбрильса. Это всего в сотне километров от Барселоны. Там пятеро террористов ночью тоже направили свой автомобиль на пешеходов. Пострадали несколько человек. Один погиб. Остановили террористов, а затем ликвидировали полицейские, на этот раз оказавшиеся там, где нужно.

Еще два взрыва прогремели накануне в каталонском Альканаре. Одно устройство сработало у поста полиции. Пострадали несколько стражей порядка.

А чуть ранее мощный взрыв буквально с землей сравнял здание подпольной нарколаборатории. Изначально причиной ЧП называли утечку газа, но сегодня заявили: в доме сработало взрывное устройство. Скорее всего, террористы готовили здесь бомбу. Но она сработала против них. МВД Испании уже подтвердило связь между всеми этими инцидентами.