Несмотря на огромное количество проблем в экономической сфере, еврочиновники не спешат их решать. Ни спад в производстве, ни отсутствие социальных гарантий, ни снижение качества жизни политиков не волнуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они озабочены лишь вопросами постоянной милитаризации в ответ на мнимую агрессию с Востока. Так, Еврокомиссия приняла решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро на усиление охраны границы с Беларусью и Россией. Примечательно, что практически половина от суммы отойдет Варшаве, Вильнюсу и Риге.
Отмечается, что средства будут направлены на модернизацию электронного оборудования для наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, а также развертывание мобильного оборудования. Невзирая на дотации, сопредельные страны продолжают и сами неплохо справляться с накалом ситуации в приграничье.
Больше всех отличилась, конечно, Польша. Власти страны продолжают возводить «Восточный щит» – комплекс заграждений, укреплений и систем мониторинга воздушного пространства. А также Варшава уже не впервые продлевает действие буферной зоны на границе. Благодаря ей силовики скрывают свои массовые преступления в отношении беззащитных беженцев, которых не только избивают и калечат, но и лишают жизней.