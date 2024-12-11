Еврокомиссия выделит 170 млн евро на охрану границы ЕС с Беларусью и Россией

Несмотря на огромное количество проблем в экономической сфере, еврочиновники не спешат их решать. Ни спад в производстве, ни отсутствие социальных гарантий, ни снижение качества жизни политиков не волнуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они озабочены лишь вопросами постоянной милитаризации в ответ на мнимую агрессию с Востока. Так, Еврокомиссия приняла решение о выделении дополнительных 170 миллионов евро на усиление охраны границы с Беларусью и Россией. Примечательно, что практически половина от суммы отойдет Варшаве, Вильнюсу и Риге.