Тереза Мэй отложила голосование по Brexit на неопределенный срок

Новости Великобритании. На экстренные дебаты соберутся 11 декабря депутаты британского парламента из-за переноса голосования по Brexit. Прошение о встрече подал лидер лейбористов Джереми Корбин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование по документу, текст которого многие месяцы согласовывался Лондоном и Брюсселем, должно было состояться этим вечером. Однако после трех дней переговоров Тереза Мэй заявила, что в нынешнем виде подавляющее большинство депутатов не поддержит соглашение и отложила голосование на неопределенный срок.