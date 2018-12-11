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Тереза Мэй отложила голосование по Brexit на неопределенный срок

11 декабря 2018 08:53
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Новости Великобритании. На экстренные дебаты соберутся 11 декабря депутаты британского парламента из-за переноса голосования по Brexit. Прошение о встрече подал лидер лейбористов Джереми Корбин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тереза Мэй отложила голосование по Brexit на неопределенный срок-1

Голосование по документу, текст которого многие месяцы согласовывался Лондоном и Брюсселем, должно было состояться этим вечером. Однако после трех дней переговоров Тереза Мэй заявила, что в нынешнем виде подавляющее большинство депутатов не поддержит соглашение и отложила голосование на неопределенный срок.

Тереза Мэй отложила голосование по Brexit на неопределенный срок-4

Напоминаем: Британия должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

# Brexit # Тереза Мэй # Фотофакт

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