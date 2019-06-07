Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

В то же время она останется на посту премьер-министра до тех пор, пока не будет избран ее преемник. Ожидается, что претенденты на должность представят свои кандидатуры уже 10 июня, а голосования по ним начнутся в парламенте 13 июня.

Выборы будут длиться полтора месяца. Имя нового лидера консерваторов назовут не позднее 28 июля.