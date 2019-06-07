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Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

07 июня 2019 08:11
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Новости Великобритании. Пост лидера Консервативной партии Великобритании 7 июня официально покидает Тереза Мэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании-1

В то же время она останется на посту премьер-министра до тех пор, пока не будет избран ее преемник. Ожидается, что претенденты на должность представят свои кандидатуры уже 10 июня, а голосования по ним начнутся в парламенте 13 июня.

Выборы будут длиться полтора месяца. Имя нового лидера консерваторов назовут не позднее 28 июля.

Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании-4

# Международная политика # Тереза Мэй # Фотофакт

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