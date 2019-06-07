В Бразилии обрушился многоквартирный жилой дом

Новости Бразилии. В бразильском городе Форталеза обрушился многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, никто не пострадал.

За несколько минут до ЧП жильцы услышали громкий треск и успели выбежать на улицу. В результате первый этаж здания полностью уничтожен.

Известно, что за несколько дней до случившегося люди обращались в специальную службу с жалобами на трещины в опорных колоннах дома, однако после проверки работники заявили, что не нашли ничего подозрительного.