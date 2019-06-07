Прямой эфир

В Бразилии обрушился многоквартирный жилой дом

07 июня 2019 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. В бразильском городе Форталеза обрушился многоквартирный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, никто не пострадал.

В Бразилии обрушился многоквартирный жилой дом-1

За несколько минут до ЧП жильцы услышали громкий треск и успели выбежать на улицу. В результате первый этаж здания полностью уничтожен.

Известно, что за несколько дней до случившегося люди обращались в специальную службу с жалобами на трещины в опорных колоннах дома, однако после проверки работники заявили, что не нашли ничего подозрительного.

В Бразилии обрушился многоквартирный жилой дом-4

# Обрушение дома # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Интегрировать Украину, конечно, он не сможет». 4 мнения о Зеленском
06 июня 2019 18:22

«Интегрировать Украину, конечно, он не сможет». 4 мнения о Зеленском

Шенген подорожает до 80 евро: совет ЕС одобрил поправки к Визовому кодексу
06 июня 2019 13:54

Шенген подорожает до 80 евро: совет ЕС одобрил поправки к Визовому кодексу

В текст молитвы «Отче наш» внёс изменения Папа Римский
06 июня 2019 13:31

В текст молитвы «Отче наш» внёс изменения Папа Римский