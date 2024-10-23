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Теракт в Турции – в Анкаре неизвестные напали на оборонное предприятие

23 октября 2024 17:36
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Тревожные сообщения приходят из Турции. В Анкаре совершен крупный теракт. Объектом атаки стала аэрокосмическая корпорация. По последним данным, погибли четыре человека, как минимум 14 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Турции – в Анкаре неизвестные напали на оборонное предприятие-2

По заявлению министра внутренних дел, на предприятие напали несколько хорошо вооруженных людей. Они подорвали перед воротами здания автомобиль, затем вступили в перестрелку с охраной. На место ЧП отправлены отряды спецназа, пожарные и бригады скорой помощи. По словам свидетелей, возле предприятия до сих пор звучат выстрелы и взрывы. По пока неподтвержденным данным, силы безопасности ликвидировали двух боевиков. Сама компания, которая стала целью террористов, является одной из крупнейших в оборонной промышленности Турции.

# Международная политика # Теракт

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