Теракт в Турции – в Анкаре неизвестные напали на оборонное предприятие

По заявлению министра внутренних дел, на предприятие напали несколько хорошо вооруженных людей. Они подорвали перед воротами здания автомобиль, затем вступили в перестрелку с охраной. На место ЧП отправлены отряды спецназа, пожарные и бригады скорой помощи. По словам свидетелей, возле предприятия до сих пор звучат выстрелы и взрывы. По пока неподтвержденным данным, силы безопасности ликвидировали двух боевиков. Сама компания, которая стала целью террористов, является одной из крупнейших в оборонной промышленности Турции.