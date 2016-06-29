Теракт в Стамбуле: подробности трагедии, фото террориста и рассказы очевидцев

Новости Турции. Тройной теракт в стамбульском аэропорту Ататюрка накануне вечером унес жизни 43-х человек. Количество раненых приблизилось к двум с половиной сотням.

Сначала террористы хлоднокровно и безжалостно расстреливали пассажиров из оружия, а затем привели в действие взрывные устройства.

Личности смертников пока не установлены. С их телами работают судебные медики. Продолжаются и обыски в домах подозреваемых в причастности к серии взрывов, уже изъято большое количество зашифрованных документов.

В связи с терактом в Турции объявлен общенациональный траур. В стране приспущены флаги.

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от посещения в Турции мест массового скопления людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

43 погибших, 260 раненых – число жертв и пострадавших от кровавой атаки в Стамбуле только растет. Страна пытается оправиться от шока, а специалисты работают над реконструкцией событий.

Два часа до полуночи. Казалось бы, обычный вечер. Но буквально через несколько секунд в суетливую атмосферу терминала ворвутся хаос, боль и ужас. В самых оживленных местах аэропорта прогремят три мощных взрыва.

На экране вы сейчас видите самые первые кадры с места трагедии. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Здание кажется ловушкой. Внутри царит паника. Оглушённые и дезориентированные после трёх взрывов люди пытаются покинуть воздушную гавань. Те, кто смогли совладать с эмоциями, помогали остальным.

Очевидцы:

Раздался сильный взрыв, он был очень сильный. И внутри аэропорта началась паника.

Когда началась стрельба, все побежали, а потом прогремел взрыв, вокруг было полно раненых. Мы пытались как можно быстрее выбраться оттуда, потом опять послышались выстрелы и ещё один взрыв.

Террористов было трое. Сначала они из автоматов открыли стрельбу по людям, а затем подорвали себя. Личности боевиков сейчас устанавливают. Лицо одного из предполагаемых участников зафиксировала камера слежения аэропорта. Известно, что террористы приехали на такси. Водителя уже допросила прокуратура, по делу проведены обыски в двух домах. Кстати, несколько часов назад на месте трагедии следователи обнаружили две неразорвавшиеся гранаты. Одна из них была в сумке смертника. Ответственность за теракты уже взяли на себя боевики группировки «Исламское государство».

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции:

Факты, известные на этот час, говорят о том, что за атакой стоят боевики из «Исламского государства». Пока расследование продолжается, и скоро, надеюсь, мы всё выясним»

Среди жертв кровавой атаки граждане 13 стран. У многих при себе не было документов, а это сильно затрудняет идентификацию. На данный момент судмедэкспертам удалось установить личности 27 погибших. В основном, это граждане Турции. Наших соотечественников среди жертв теракта нет.

Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турции:

Основываясь на самых последних данных, которые мы получаем от компетентных органов Турции, мы можем подтвердить, что белорусы не пострадали от рук террориста. Могу добавить, что все службы посольства приведены в состояние повышенной готовности к нештатной ситуации. Но мы не снижаем интенсивность нашей обычной дипломатической деятельности и продолжаем работать в штатном режиме

Кстати, Турция – одно из популярных мест отдыха белорусов. Сегодня на курортах южной страны находится немало наших соотечественников. Среди них – певица и дизайнер Галина Шишкова. Нам удалось выйти с ней на связь.

Галина Шишкова, певица, дизайнер:

Вчерашнее происшествие немножко отразилось на настроении туристов, но паники никакой нет, всё абсолютно спокойно. Все спокойно отдыхают. Я надеюсь, что в ближайшее время ничего плохого не произойдёт и мы спокойно доберёмся домой

Впрочем, перестраховаться стоит. МИД Беларуси рекомендует гражданам, которые сейчас находятся в Турции, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Тем временем, в знак скорби по погибшим по всей стране объявлен траур. Приспущены государственные флаги, а у здания посольства Турции в Беларуси появились живые цветы.

Белорусы:

Очень обидно то, что так происходит. Зная просто этот аэропорт - там очень большая безопасность. И вот так это всё произошло – это просто шок.

Теракты – это, конечно, самое страшное, что есть. Потому что масса совершенно неповинных людей в этом страдает.

Чужая боль способна тронуть сердце и за тысячи километров. Париж, Брюссель, Стамбул... Разные истории и одинаковый финал: за чьи-то идеи вновь погибают невинные люди.