Теракт в аэропорту Стамбула: 43 погибших, 260 раненых, белорусов среди них нет

Новости Турции. Неутешительные новости приходят из Стамбула. Число жертв теракта в аэропорту Ататюрка достигло уже 43 человек. Количество раненых приблизилось к 2,5 сотням. Наших соотечественников среди убитых и пострадавших нет.

Три взрыва прогремели в стамбульском аэропорту накануне вечером. Сначала террористы открыли огонь из оружия, затем привели в действие взрывные устройства. Личности террористов-смертников пока не установлены. С их телами работают судебные медики.

В связи с терактом в Турции объявлен траур. В стране приспущены национальные флаги. МИД Беларуси рекомендовал воздерживаться от посещения в Турции мест массового скопления людей.

43 погибших, 260 раненых. Таковы последние данные из Стамбула. Среди жертв кровавой атаки граждане 13 стран. У многих при себе не было документов, а это сильно затрудняет идентификацию. Судмедэкспертам пока удалось установить личности 27 убитых. По информации на данный час, наших соотечественников среди жертв теракта нет.

Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турции:

Основываясь на самых последних данных, которые мы получаем от компетентных органов Турции, мы можем подтвердить, что белорусы не пострадали от рук террористов. Могу добавить, что службы посольства приведены в состояние повышенной готовности к внештатной ситуации.

Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле продолжает отслеживать ситуацию. Тем временем специалисты приступили к реконструкции событий.

Это первые кадры с места трагедии, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Оглушенные и дезориентированные после трех взрывов люди пытаются покинуть воздушную гавань. Те, кто смогли совладать с эмоциями, помогали остальным.

Адам Килли, турист:

Когда началась стрельба, все побежали. А потом прогремел взрыв. Вокруг было полно раненых. Мы пытались как можно быстрее выбраться оттуда. Потом опять послышались выстрели и еще один взрыв.

Террористов было трое. Их личности сейчас устанавливаются. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Известно, что они приехали на такси. Сначала боевики открыли из автоматов стрельбу по пассажирам в зале вылетов и на парковке, а затем подорвали себя. Но эти смертники всего лишь верхушка айсберга под названием «Исламское государство».

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции:

Факты, известные на этот час, говорят о том, что за атакой стоят боевики из «Исламского государства». Пока расследование продолжается, и скоро, надеюсь, мы все выясним.

Авиаузел долгое время не принимал и не отправлял самолеты. Многие пилоты, узнав о произошедшем, еще в воздухе разворачивали лайнеры и возвращались к месту вылета. В ряде международных аэропортов усилены меры безопасности, к терминалам направлены дополнительные подразделения полиции. На неопределенное время задерживается и рейс из Стамбула в Минск.

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции:

Следственные мероприятия еще продолжаются. Но аэропорт открыт и воздушное сообщение вернулось в норму.

В знак скорби по погибшим по всей стране объявлен траур. Приспущены государственные флаги. МИД Беларуси рекомендует гражданам, находящимся в Турции, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в аэропорту Стамбула.

«В Республике Беларусь потрясены вероломством террористов, совершивших безжалостную атаку на пассажиров и персонал международного аэропорта Стамбула. Известие о большом количестве погибших и раненых мирных граждан отозвалось глубокой болью в сердце каждого белоруса», – подчеркнул глава государства.